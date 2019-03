Fliegende Velos

Es ist windig und regnerisch. Doch die Velofahrerinnen und ihre männlichen Pendants lassen sich durch solche Kleinigkeiten nicht abschrecken, sie trampen temporeich durch die Strassen. Um wenigstens nicht ganz durchnässt am Arbeitsplatz, in der Schule oder im Einkaufsgeschäft anzukommen, schützen sie sich mit einem Umhang. Das ist so ein Stoff-Plastikgebilde ohne Ärmel und hält wenigstens den Regen von oben ab. Meist ist es gelb oder rot, seltener blau, grün habe ich noch nicht gesehen.