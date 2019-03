Den Fehraltorfer Standort gibt es seit 10 Jahren

Die Palme am Standort in Fehraltorf feierte dieses Wochenende ihr 10-jähriges Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Bei dieser Gelegenheit konnten die gut 300 interessierten Besucher das Angebot der Palme Stiftung in Augenschein nehmen. Einblick wurde ihnen unter anderem in die Produktionswerkstatt gewährt. Dabei staunte man über die vielen Möglichkeiten und die hohe Qualität der Produkte. Ziel der Palme Stiftung ist es, Menschen mit einer geistigen Behinderung eine sinnvolle Beschäftigung zu geben, soziale Kontakte zu ermöglichen und eine geregelte Tagesstruktur anzubieten. (gu)