Zanetti: «Ich werde nicht kandidieren»

Vor einigen Tagen sagten Sie gegenüber der NZZ, der Vorstand der Kantons-SVP sei für die Wahlschlappe verantwortlich. Sind Sie zufrieden, dass er nun geschlossen zurückgetreten ist?

Claudio Zanetti: Ich denke, der Rücktritt ist richtig, er gibt Optionen. Ich will damit nicht sagen, dass der Vorstand alleine schuld an der Niederlage war. Aber er trägt die Verantwortung aufgrund seines Amtes. Er hat sicherlich viel Einsatz gebracht, aber gleichzeitig auch einiges schlittern gelassen. Für solche Dinge ist nie ein Einzelner verantwortlich.

Was braucht die SVP jetzt?

Optimismus und richtige Rezepte. Wir dürfen uns nicht den aktuellen Trends anpassen und etwa eine Steuer aufs Fliegen verlangen oder dergleichen. Wir müssen nicht die Grünen nachäffen. Die SVP glaubt an den freien Markt, an die marktwirtschaftlichen Instrumente, an den Wettbewerb.

Und die Öko-Themen?

Wir von der SVP mögen die Natur logischerweise auch. Ich bin auch deswegen ja nach Gossau gezogen. Ich liebe Spaziergänge mit meinem Hund draussen im Grünen. Aber nur weil die Natur gerade ein modernes Thema ist, müssen wir uns nicht anpassen.

Sie wollen die alten Werte der SVP zurück?

Alte Werte. Das Wort gefällt mir nicht. Der Begriff «modern» als politische Kategorie ist aber auch ein Blödsinn. Wir stehen schlicht für das Richtige ein. Für Freiheit und Eigenverantwortung. Wir haben mit dem Wahlresultat recht eins aufs Dach bekommen. Wir müssen über die Bücher. Wir müssen wieder mehr streiten, Dinge ausdiskutieren, statt sie zu ignorieren.

Kam diese Diskussionskultur der Zürcher SVP zuletzt abhanden?

Bis zu einem gewissen Grad schon. Ein Problem ist sicher auch, dass die Partei einem Zentralismus anheim gefallen ist. Werbetechnisch mag das Sinn machen. Alle Kantons- und Ortsparteien sollen mit denselben Farben, demselben Logo auftreten. Aber die SVP steht für den Föderalismus ein. Das soll sie auch in den eigenen Reihen pflegen. Da darf eine Kantonspartei auch mal die einen, eine andere die anderen Schwerpunkte setzen. Wir müssen wieder mehr Vielfalt zulassen.

Sie sind also der Meinung, die Zürcher SVP habe ihr Profil verloren?

Das Gesicht der Bundespartei ist jedenfalls wichtiger geworden. Ich finde wichtig, dass die Zürcher SVP wieder ihr eigenes Zürcher Profil pflegt. Wir müssen wieder anfangen, vom Kanton Zürich aus Einfluss auf die Politik zu nehmen.

Wollen Sie sich selber als Parteipräsident dafür einsetzen?

Nein. Ich werde nicht kandidieren. Generell bin ich der Ansicht, das Präsidium sollte im Vorfeld nationaler Wahlen kein aktueller Nationalrat übernehmen. Wer jetzt den Karren zu den nächsten Wahlen zieht, muss seinen Fokus ganz darauf legen können.

Wen würden Sie sich denn fürs Präsidium wünschen?

Wenn ich das wüsste. Bislang habe ich noch keine Namen gehört, die im Rennen wären.

Was halten Sie von einer Verjüngung?

Weshalb nicht? Wenn es geeignete Personen gibt. Aber auch da: Modern ist kein Parteiprogramm. Ich schätze an der SVP, dass sie sich immer für eine Durchmischung eingesetzt hat. Das war auch so toll an den Wahlen im Bezirk Hinwil. Da landete Walter Honegger aus Wald auf der Liste und wurde prompt gewählt. Parteiintern hiess es zunächst, er sei doch zu alt, das sei ein schlechtes Signal. Aber er ist gut. Unsere Wähler schickten ihn in der Rangliste deutlich nach oben. Das Alter ist egal. Wir brauchen einfach die richtigen Leute.