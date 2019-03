Wetziker Gemeinderätin: «Das Verhalten des Stadtrats ist despektierlich»

Bigi Obrist (AW) will mehr Grünräume in Wetzikon. «Die Stadt braucht Schatten, sie muss atmen können.» Bäume und Hecken verschönerten die Umgebung, «und seien wir ehrlich, das schadet Wetzikon nicht.» Vor allem aber gehe es ihr um die Biodiversität, die bereits stark unter Druck gekommen sei. Der Gemeinderätin mangelt es selbst nicht an Ideen. Vor einem Jahr schlug sie vor, aus dem Bahndamm ein Viadukt zu bauen, um die Durchlässigkeit zu erhöhen.