Mein Sofa steuere ich nur noch übers Handy

Unser Jahrtausend ist wundervoll. Wer will, kann sein ganzes Leben durchdigitalisieren: Einkauf, Banking, die besten Freunde, eine neues Date – alles wartet eine Fingerbewegung weit weg, direkt hinter dem Handy-Touchscreen. Aber wie weit kann man die Automatisierung im eigenen Leben tatsächlich treiben? Ich mache mich an der Wohnen-und-Genuss-Messe in Wetzikon auf die Suche danach, was mir Bits und Bytes heute alles abnehmen.