Katzenmärchen und der Fussballclub sind Teil der Mönchaltorfer Geschichte

Das Untergeschoss des Mönchhofs in Mönchaltorf ist symptomatisch für so viele Bauten in der Schweiz: Es dominiert ein klobiger Schutzraum. Dieser diente dem Mönchaltorfer Gemeinderat einst als Kommandoposten für den Katastrophenfall. Am Donnerstagabend standen vor den dicken Stahlbetonwänden, den grossen Lüftungsrohren und den massiven Türriegeln Apérohäppchen. Zu Feiern gab es nach den Renovationsarbeiten die Wiedereröffnung des historischen Dorfarchivs.