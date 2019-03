«Ich wollte für die Ausstellung unbedingt ein bisschen Bling»

Sie war einst die wichtigste und grösste Landvogtei Zürichs: Die Kyburg. Dass der Standort für Zürich so wichtig gewesen war, lag vor allem an dessen Streitkräften. Um 1715 verfügte das Gebiet über 1‘000 Wehrmänner. «Viel Geld abgeworfen hat das Herrschaftsgebiet aber nie», sagt Ueli Stauffacher, Museumsleiter von Schloss Kyburg. Im Gegensatz zu den Landvogteien am Zürichsee, die vom Weinanbau profitieren konnten.