«Das ist die grösste Herausforderung für einen Chor»

Gab es Momente, die ihnen schwerfielen und Sie ans Aufhören dachten?

Nein, ich wollte immer so lange weitermachen, wie es geht. Dass ich jetzt aufhöre, hat mit meiner Parkinson-Erkrankung zu tun. Sonst hätte ich weitergemacht. Bis 75 war mein Ziel. Nun bin ich bald 72, ich habe es also fast geschafft (lacht). Wir hatten stets eine gute Stimmung im Chor, einen freundschaftlichen Umgang miteinander. Vor allem aber sangen wir nicht nur, um nachher in die Beiz zu gehen.

«Wir hatten eine grosse Kontinuität und das war für die Qualität des Chores auch entscheidend.»

Sie hatten Ambitionen.

Genau. Die Leute sind wegen des Musikmachens gekommen. Und den tollen Programmen, die wir gesungen haben. Es waren 60 Konzerte mit Werken von über 100 Komponisten in dieser langen Zeit. Wir hatten eine grosse Kontinuität und das war für die Qualität des Chores auch entscheidend.

Wie ich sehe, darf Ihr Liebling Schubert im Programm des Abschiedskonzertes nicht fehlen.

Nein, er muss schon dabei sein. Die beiden Schubert-Lieder habe ich damals als Tenor-Solist oft selber gesungen. Ich habe sie mir quasi selber geschenkt. (lacht) Insgesamt ist es ein abwechslungsreiches und buntes Programm. Teilweise mit Stücken aus unserem Repertoire, das Meiste aber ist neu.

Werden Sie ein paar Abschiedstränen verdrücken?

Kann schon sein. Ich lasse es auf mich zukommen.

Abschiedskonzert von Beat Spörri

Der Sänger, Dirigent und Musiklehrer Beat Spörri leitete während 30 Jahren den von ihm gegründeten Madrigalchor in Wetzikon. Der Musiker mit Jahrgang 1947 war Absolvent des Internationalen Opernstudios der Zürcher Oper und sang als Solo-Tenor im In- und Ausland. Später übernahm er verschiedene Lehrtätigkeiten, unter anderem am Konservatorium in Zürich. Aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung legt er seine Tätigkeit als Dirigent des Madrigalchors nieder. Das Konzert mit dem Motto «O, wie schön ist deine Welt» ist Beat Spörris Abschiedskonzert. Es findet am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr in der Reformierten Kirche Wetzikon statt.