Zügeltag? So werden Sie Ihren Grümpel noch los

Umziehen heisst packen, putzen, ausmisten – und vor allem: gut planen. Wo kommt das Sofa in der neuen Wohnung hin? Brauche ich einen kleineren Schrank? Welches Regal hat keinen Platz mehr an den neuen vier Wänden? Am Ende bleibt fast immer etwas übrig, das nicht passt und auch auf keinen Fall passend gemacht werden kann.

Oft merkt man das erst am Zügeltag selber. Zum Beispiel, wenn die Übersicht im Estrich wieder etwas grösser ist. Oder wenn sich herausstellt, dass die neue Küche doch kleiner ist als erwartet.

Dann bleibt wenig anderes übrig, als das nicht mehr Gebrauchte auf eigene Faust loszuwerden. Doch Abholservices, die spontan noch vorbeischauen, sind insbesondere an den gesetzlichen Umzugsterminen schwer zu finden.

«Viele Leute können sich nicht vorstellen, dass man ihre alten Sachen noch weiterverkaufen kann.» Nadine Kulle, Heilsarmee-Brocki Wetzikon

Das muss aber nicht heissen, das Sie alles Überzählige einfach wegschmeissen müssen!

«Alles vorbeibringen»

«Uns kann man während der Öffnungszeiten alles vorbeibringen», sagt Nadine Kulle, die das Heilsarmee-Brockenhaus in Wetzikon leitet. Am Zügel-Samstag ist das Brocki von 9 bis 17 Uhr geöffnet. «Viele Leute können sich nicht vorstellen, dass man ihre alten Sachen noch weiterverkaufen kann. Aber Möbel aus den Sechziger- und Siebzigerjahren kommen zum Beispiel gerade wieder sehr in Mode.» Das Heilsarmee-Brocki biete zudem an, alles, das nicht mehr verkauft werden kann, für wenig Geld zu entsorgen, so Kulle.

«Aus Platzgründen können wir aber keine grossen Möbel, wie Schränke oder Sofas, entgegennehmen.» Christina Bruhn, Brockenstube Uster

Auch in der Brockenstube des Frauenvereins Uster kann man alte Dinge spontan vorbeibringen: am Samstag von 10 bis 15 Uhr. «Aus Platzgründen können wir aber keine grossen Möbel, wie Schränke oder Sofas, entgegennehmen», sagt Leiterin Christina Bruhn. Nicht erwünscht sind auch Fernseher, Computer und Drucker. Alle kleineren Dinge – etwa Nachttische, Lampen oder Küchenmaschinen – sind gern gesehen.

Offizieller Termin ist spürbar

Die offiziellen Umzugstermine seien durchaus spürbar, heisst es in den Brockenhäusern der Region. Schon in den Wochen vor dem Zügel-Wochenende würden mehr Waren abgegeben. Aber in Zeiten der Wohnungsknappheit sei auch im Zürcher Oberland mittlerweile an fast jedem Monatsende Zügeln angesagt.

Für Tali Palokaj, den Leiter des Effretiker Brockenhauses, sogar jeden Tag: Er hole mit seinem Entsorgungsdienst auch mal an einem Sonntag Waren zu Hause ab, sagt er. «Und auch bei uns kann man am Umzugs-Samstag vieles spontan vorbeibringen.»

Auf www.brockisearch.ch finden Sie Brockenhäuser in Ihrer Umgebung.