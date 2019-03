Tage, die mir nicht gefallen

Erwachsene haben doch viel mehr Möglichkeiten im Leben als wir Kinder. Sie können tun und lassen was sie wollen. Da hatte ich es als Jüngste von sieben Kindern doch besonders schwer. Ich hatte das Gefühl, als müsste ich immer das tun, was die andern von mir wollten. Aber ich wollte doch selber so gerne den andern befehlen. Also nahm ich an, dass es wunderschön sein musste, als erwachsener und älterer Mensch zu leben, wo man alles selber entscheiden und vor allem befehlen durfte.