Stadt denkt über Zwei-Millionen-Kredit nach

Dass der Gasthof zur Standortattraktivität Illnau-Effretikons beiträgt, ist aus Sicht des Stadtrats und der RPK unbestritten. In ihrem Antrag spricht die Exekutive gar von einer «Erfolgsgeschichte» des Lokals. Besonders hervorgehoben wird dabei der Rössli-Saal, der sich bei Kulturschaffenden wie auch örtlichen Vereinen und Parteien grosser Beliebtheit erfreut.

Das sind die Pläne



Bis 2023 sollen die Aussenbereiche, die Anfahrt zum Rössli, der Vorbereich zum Festsaal, der Entsorgungsraum sowie sämtliche sanitären Anlagen saniert werden. Darunter fallen unter anderem ein grösserer Eingangsbereich, eine allwettertaugliche Raucherecke, ein gehbehindertengerechten Zugang zur Gartenwirtschaft und eine Spielecke für Kinder im Freien. Ein zusätzlicher Invaliden-Parkplatz und besser platzierte Veloabstellplätze sollen zudem die Parkplätze aufwerten. Im Weiteren soll auch die Inneneinrichtungen des Gasthofes aufgefrischt werden. Dies betrifft Lüftung, Beleuchtung, Mobiliar, sowie Buffet.



Urnengang vermeiden?

Wie heikel die Thematik rund um die Rössli-Sanierung tatsächlich ist, zeigt die Argumentation der RPK. In ihrem Beschluss nimmt das Prüfungsorgan allfällige Kritikpunkte bereits vorweg. Etwa der Verdacht, es könnte bei der Kreditsprechung ein Urnengang vermieden werden. So würde ein Betrag ab drei Millionen Franken einen Volksentscheid erfordern. In der geplanten Rössli-Sanierung fallen zwar insgesamt drei Millionen Franken an, doch werden die Investitionen in zwei Etappen getätigt.

Das sei kein bewusstes Kreditsplitting hält die RPK fest. «Es werden unterschiedliche Elemente in voneinander unabhängigen Phasen umgesetzt», heisst es im Beschluss sinngemäss. Die zweite Sanierungsetappe wäre erst ab 2025 spruchreif. In dieser Zeit würde eine Erneuerung der Bodenbeläge, der Kegelbahn sowie der Hotelzimmer anfallen.

Der Grosse Gemeinderat wird das Geschäft in seiner Ratssitzung vom Donnerstag, 4. April, beraten.