Mit diesen Tricks überstehen Sie den Zügelstress

Das Zügeln in Gruppen dient oft nicht nur dem Zweck, sondern auch dem darwinistischen Wettstreit. Wer ist mehr Anpacker? Wer fähiger? Und wer ist lediglich ein Schöngeist mit zwei linken Händen? Sollten Sie in einem Bürojob arbeiten oder – noch schlimmer – über einen akademischen Hintergrund verfügen, haben Sie gegenüber allfälligen «Büezern» im Zügel-Team von Anfang an schlechte Karten. Tipp: Bieten Sie jemandem aus ihrem Freundeskreis auf, der noch unfähiger ist als Sie. So stellen Sie zumindest sicher, dass Sie im Zügel-Dschungel nicht am Ende der Nahrungskette stehen. (bro)

Brötchen-Streich-Hilfe