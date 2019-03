Happy End nach merkwürdigem Kinder-Veloklau

«Wer macht so etwas?», war der erste Gedanke von Irene Schulthess, als sie merkte, dass das Fahrrad ihres Enkels gestohlen wurde. Passiert ist es am Dienstagnachmittag, 19. März am helllichten Tag.

Die 63-Jährige war mit ihren beiden Enkeln in Hinwil unterwegs. «Beim Schulhaus Meiliwiese wollten die Buben spielen», erzählt sie. «Sie stellten bei den Steinen ihre Velos hin.» Dort hat es unter anderem ein Tipi und weiter hinten Klettergerüste.

Plötzlich verschwunden