«Geld allein löst das Problem nicht»

Du sollst deinen nächsten Lieben wie dich selbst. Es ist eines der biblischen Gebote aus dem Alten Testament. Der Leitsatz dürfte aber auch heute noch bei vielen im Gedächtnis verankert sein – insbesondere wenn es um Spenden und Entwicklungshilfe geht. Diese Themen wurden kürzlich in der reformierten Kirche Volketswil behandelt. Allerdings nicht an einem Gottesdienst, sondern an einem Podium, das anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der schweizerischen Stiftung «Brot für alle» stattgefunden hat.