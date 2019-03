Damit Fin bald alleine sitzen kann

Vor fast vier Jahren hat sich das Leben von Tanja und Simon Grossenbacher radikal verändert. Mit der Geburt von Fin ging ihr langersehnter Kinderwunsch in Erfüllung. Bald merkten sie aber, dass mit ihrem Sohn etwas nicht stimmte. Er zeigte weder grossen Hunger noch suchte er Blickkontakt. Auch fehlte es ihm an Körperspannung.

Als ihr Sohn von Verkrampfungen heimgesucht wurde, bestanden die Grossenbachers auf eine vertiefte medizinische Abklärung. 2016 erhielten sie die Diagnose: West-Syndrom. Diese seltene Form der Epilepsie befällt Kleinkinder zwischen dem dritten und zwölften Monat. Ein Symptom der Krankheit ist auch Muskelschwäche. «Als wir die Diagnose kriegten, war erstmal alles zu viel», sagt Tanja Grossenbacher. «Man muss zuerst damit klarkommen, dass die eigene Welt nun mal nicht so ist, wie bei anderen.»

Schlecht auf Behandlung reagiert

In der Folge nahm Fin viele verschiedene Medikamente, die die epileptischen Anfälle unter Kontrolle halten sollten. Weil er Nahrung oral nicht mehr aufnehmen konnte, wurde ihm zudem eine Magensonde gelegt. Fin reagierte aber schlecht auf die Behandlungsmethoden. Einige der Medikamente machten ihn teilnahmslos und die Magensonde liess ihn oft und regelmässig erbrechen. «Die Situation war unerträglich», sagt Tanja Grossenbacher. Die Eltern machten sich darum auf die Suche nach Behandlungsalternativen.

Fündig wurden sie erstmals im österreichischen Graz. In einer Klinik, die sich auf Sondenentwöhnung bei Kindern spezialisiert. Dort sollte Fin lernen, selbst ein Hungergefühl zu entwickeln, um Essen zu wollen. Schweizer Ärzte beschieden den Grossenbachers im Vorherein, dass ihr Sohn in naher Zukunft auf die Magensonde angewiesen bleiben werde – mit allen damit einhergehenden Problemen. Deswegen wurde ihre Anfrage, in ein ähnliches Programm im Kinderspital Zürich einzusteigen, abgelehnt.

Schneller Erfolg in Graz

In Graz jedoch habe Fin bereits nach zwei Tagen aufgehört zu erbrechen. «Das war ein kleines Wunder», sagt Tanja Grossenbacher dazu. Nach dem zweiwöchigen Aufenthalt hatte Fin sogar angefangen, Nahrung zu essen. Über die Magensonde werde nur noch Flüssigkeit verabreicht.

Dieser erste Erfolg motivierte die Grossenbachers weiter nach Möglichkeiten zu suchen, ihren Sohn zu unterstützen. 2018 wurden sie in Israel fündig: Die First-Step-Methode ist darauf ausgelegt, Kinder, die in ihrer natürlichen Entwicklung verzögert sind, zu trainieren. Im gleichen Jahr reisten die Grossenbachers für eine erste Therapie nach Tel Aviv. «Die Therapie trainiert die Entwicklungsschritte, die Kinder eigentlich automatisch durchmachen», erklärt Tanja Grossenbacher. Andere Kinder fangen irgendwann an, ihren Oberkörper zu heben und dann zu krabbeln, um schliesslich irgendwann zu laufen. Diese Entwicklung, die Gleichgewicht und Muskeln formt, fehlt Fin.

Die Eltern sehen Fortschritte

Seit Tanja und Simon Grossenbacher mit ihrem Sohn die israelische Bewegungstherapie machen, sähen sie klare Fortschritte. «Fin kann sich jetzt zum Beispiel selbstständig vom Bauch auf die Seite drehen, wenn er liegt und auch selber sitzen», sagt seine Mutter. Man müsse zwar noch immer hinter ihm sitzen, um ihn aufzufangen, falls er fällt. «Aber vorher hat er sich überhaupt nicht bewegt.»

Damit die Therapie aber nachhaltige Erfolge zeigt, muss sie regelmässig an Fins Entwicklungsstand angepasst werden. Dafür brauchen die Eltern regelmässig professionelle Unterstützung, um Fins Übungspalette zu erweitern. Im Dezember holten sie deswegen eine israelische Therapeutin für eine Woche in die Schweiz.

Therapie-Sitzung alle drei Monate

Um eine stetige Entwicklung aufrecht zu erhalten, müssten die Grossenbachers das vier Mal im Jahr machen. Ein Aufenthalt der Therapeutin kostet aber pro Besuch gut 7000 Franken. Damit sind die Kosten für Flug, Unterkunft, Verpflegung und Therapie gedeckt. Für die Familie bedeutete dies Kosten von 21‘000 Franken für das laufende Jahr. Weil die IV davon nichts übernimmt, solange nicht nachgewiesen ist, dass damit langfristig Geld gespart werden kann, müsste die Familie das selber bezahlen.

Sie hat darum auf der regionalen Spendenplattform www.tu-hier-gutes.ch einen ausführlichen Spendenaufruf platziert. Die Grossenbachers hoffen, damit die Therapiekosten für dieses Jahr decken zu können. «Die Leute von ‹First Step› haben diese positive Einstellung, die wir brauchen», sagt Tanja Grossenbacher. Sie sähen Fin nicht nur als kranken Jungen mit Defiziten, sondern sein Potenzial. Es bringe nichts, jeden Tag daran zu denken, was er alles nicht könne. «Fin wird irgendwann alleine sitzen können», ist sich Tanja Grossenbacher sicher. «Unser Fokus liegt jetzt darauf, ihn so zu unterstützen, dass er sein Leben möglichst selbstständig führen kann.» Fabio Lüdi

Der Spendenaufruf mit einer Videobotschaft ist aufgeschaltet auf: www.tu-hier-gutes.ch.