Adoptierte Wetzikerin trifft erstmals ihre richtige Mutter

Sie sei weder Chilenin, noch Schweizerin. Die Wetzikerin Sara Peterhans sitzt neben ihrem Adoptivvater Werner im Auto und blickt aus dem Fenster auf die Strassen von Santiago de Chile. Die 34-Jährige ist auf dem Weg nach Concepción, wo sie geboren wurde. Dort trifft sie zum ersten Mal ihre biologische Mutter und ihren Halbbruder.

Begleitet wird sie von einem Kamerateam der SRF-Reality-Soap «Meine fremde Heimat». Dieser erste Teil erzählt Peterhans' Geschichte; wie sie als Säugling ins Zürcher Oberland gekommen ist, nach einem Streit den Kontakt zur Adoptivmutter abgebrochen hat und mittlerweile glücklich mit ihrem Freund in Wetzikon lebt.

Herzlicher Empfang

Doch richtig Zuhause fühlte sich Sara Peterhans nie. «In der Schweiz musste ich mich stets anpassen, hier in Chile wäre mein Verhalten vielleicht als normal angeschaut worden», sagt sie zu ihrem Vater. Wenn sie bei einem Eishockey-Match ausrufe oder sich freue, werde sie immer gefragt: «Musst du so laut schreien?» In Chile explodiere bei einem Tor wahrscheinlich «die ganze Hütte».

«Bisher war ich aber noch nicht bereit, sie zu treffen.» Sara Peterhans, adoptierte Wetzikerin

Peterhans hat ihre leibliche Mutter Paola vor fünf Jahren auf Facebook ausfindig gemacht. Seither haben die zwei mehrmals miteinander geskypt. «Bisher war ich aber noch nicht bereit, sie zu treffen.» Auf dem Weg zur Wohnung ihrer chilenischen Verwandten ist die Nervosität denn auch entsprechend gross.

Die Rolle der Grossmutter

Doch einen herzlicheren Empfang könnte sich die 34-Jährige kaum wünschen. Ihre Mutter umarmt, küsst und streichelt die Tochter mit Tränen in den Augen und lässt sie gar nicht mehr los. Verständigen können sich die zwei nur über den Halbbruder. Peterhans spricht kein Spanisch, Paola kann kein Wort Englisch.

Wie im Laufe der Sendung klar wird, hat nicht Peterhans' Mutter sie zur Adoption freigegeben. Die Grossmutter, die im selben Haus lebt, scheint hier ihre Finger im Spiel gehabt zu haben. Die genauen Hintergründe werden im zweiten Teil der Sendung aufgelöst. Sara Peterhans selbst gibt keine Interviews und war auch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Der 1. Teil der Sendung «Meine fremde Heimat» mit der Wetzikerin Sara Peterhans ist am Freitagabend um 21 Uhr auf SRF 1 zu sehen. Der 2. Teil wird am Freitag, 5. April, ausgesttrahlt.