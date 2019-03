Welche Stadt ist filmreifer?

Beides sind talentierte Schauspielerinnen, sehen sich aber auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich. Deshalb müssen sie nun auch im Städteduell gegeneinander antreten. Die Kinos werden in drei Kategorien geprüft: Filmauswahl, Behaglichkeit und Gastro-Angebot.

Bar-Atmosphäre

Qlassy Quchen versus lauschige Lammfelle

Wir beginnen mit der Kinobar, wo anspruchsvolle Filmfans bei einem Drink vor der Vorstellung noch mit ihrem Spartenwissen prahlen können. Im Ustermer Qtopia Kino befinden sich Bar und Kino im ersten Stock. Der Gastro-Bereich ist schön gestaltet. Durch die bunten kirchenartigen Fenster kommt angenehm warmes Licht herein. Die Barstühle könnten aus einem Designerkatalog stammen.

Die Qtopia Bar ist wohl irgendwo zwischen alternativ und schick anzuordnen. Die Namensgebung (Quchen statt Kuchen) lässt ein ausgeklügeltes Marketing-Konzept durchschimmern. Zudem wird Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Laut Betreiber stammen fast alle Getränke aus der Umgebung und auf PET-Flaschen wird komplett verzichtet. In den Preisen spiegeln sich die Designerstühle jedoch nicht wider. Ein Bier kostet vier und ein Glas Wein fünf Franken. Sehr fair.

Vodka punktet, Abba stört

In Dübendorf kostet der Wein zwei Franken mehr. Vielleicht müssen damit die weichen Lammfelle quersubventioniert werden, die auf einigen Stühlen liegen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass an diesem Testbesuch der Monday-Blues stattfindet und der Besucher somit ein Konzert dazubekommt. Ansonsten ist das Barmobiliar eher zusammengewürfelt. Die unterschiedlichen Stühle stehen in Gruppen beieinander. Irgendwo hängt ein &-Zeichen aus Neon. Alles wirkt zufälliger als im Qtopia, aber irgendwie auch ein bisschen gemütlicher.

Man muss fairerweise zugeben, dass das Orion einen kleinen Vorteil hat. Denn hier findet der Bartest an einem Abend statt, wodurch sich die Möglichkeit eines Testtrinkens eröffnet. Ich habe den Drink bestellt, der am kompliziertesten klingt: «Le Grand Fizz». Hier gilt es für den Barkeeper die Menge Vodka und Sirup perfekt abzustimmen. Doch ich bin zufrieden. Der Vodka kam erst im Nachgeschmack hervor und das nicht zu stark. Einziger Wermutstropfen: die Musik. Aus irgendeinem Lautsprecher dudelt «I believe in Angels» von Abba. Das muss nicht sein.

Obwohl in Dübendorf der Wein teurer ist, habe ich mich dort ein Quäntchen wohler gefühlt. Ob das an der heimeligeren Einrichtung oder am «Grand Fizz» lag, ist jedoch im Nachhinein nicht mehr rekonstruierbar. Auf jeden Fall geht der erste Punkt ans Orion und damit an Dübendorf.

Gemütlichkeit der Kinosessel

Geheimtipp für romantische Dates

Doch noch ist nichts entschieden. Als nächstes stehen die Kinosessel auf dem Prüfstand. Die sind in Dübendorf schon länger ein Thema. Sie sollen nämlich bald ersetzt werden, weil sie noch aus dem Jahr 1951 stammen. Kein guter Plan, wie ich finde. Man fühlt sich darauf ein bisschen, als wäre man Teil der Filmgeschichte. Ausserdem sind sie bequem. Man sinkt schön ein. Und die Sessel sind scheinbar für kleine Menschen gemacht. Mit meinen 1.55 Zentimetern ist die Kopflehne genau am richtigen Ort, so dass ich den Kopf anlehnen oder hinten runterhängen lassen kann. Für grosse Leute könnte das unbequem sein, doch das ist ja nicht mein Problem.

Das einzige Manko: Die Armlehnen sind zu schmal. Da passen niemals zwei Arme drauf, was zu ungewollten Annäherungen führen könnte, doch vielleicht ist das ja der geheime Plan der Orion-Betreiber. Ein Verkuppel-Kino.

Inklusionsstadt sogar im Kino

Im Ustermer Qtopia sind die Sitze neuer. Aber ebenfalls sehr bequem. Hier sind auch die Armlehnen grosszügiger gestaltet. Ein gezeichneter Charlie Chaplin ziert die Wand neben der Leinwand. Den habe einmal der Künstler Hansruedi Meyle dahingezaubert, wird mir erklärt. Auch hier gibt es zwei unterschiedliche Sitzarten. In der Mitte stehen vier Liegestühle, die irgendwie nicht ins Bild des Arthouse-Kinos passen. Der nette Herr, der mich im Kino herumführt, sagt, das seien die Plätze, die man bei Bedarf Rollstuhlfahrern anbiete. Beeindruckend, Uster lebt sogar im Kino ihren Slogan «Inklusionsstadt».

So gut situierte Rollstuhlplätze habe ich im Dübendorfer Orion nicht gesehen. Dort müssen Rollstuhlfahrer wohl mit dem Saalrand vorlieb nehmen. Trotzdem: Wie schon bei der Grösse gehe ich hier von meinen Bedürfnissen aus und das Nostalgie-Gefühl überwiegt für mich. Also geht auch dieser Punkt an das Dübendorfer Orion. Es steht nun also zwei zu null.

Filmprogramm

«Geschlossene Gesellschaft» als Zünglein an der Waage

Doch noch ist nicht Zeit für den Siegestanz. Denn die letzte und eigentlich wichtigste Kategorie steht noch an: Die Filmauswahl. Bei dieser setzt das Orion auf Vielfalt. In der letzten Märzwoche wird dort das für den Oscar nominierte Schwarz-Weiss Drama «Roma» gezeigt. Ausserdem der Dokfilm «Immer und ewig», inklusive anschliessendem Gespräch mit der Regisseurin, der Kinderfilm «Drachenzähmen leicht gemacht», ein Feminismus-Film und der kenianische Feelgood-Streifen «Supa Modo». Ein Abend im Programm ist leider auch mit «Geschlossene Gesellschaft» betitelt.

Im Qtopia gibt es das nicht. Dort laufen zwar weniger, aber ebenfalls sehr ausgewählte Filme. Etwa das Drama um den jungen Balletttänzer «Yuli», der Dokumentarfilm «Fairtraders», ebenfalls mit anschliessender Diskussion. Zudem steht mit «My Masterpiece» auch ein klassischer Arthouse-Streifen auf dem Programm. Darin will ein spanischer Künstler einem befreundeten Galeristen sein Bild partout nicht verkaufen. Das Programm im Qtopia wirkt irgendwie künstlerischer und weist zumindest in dieser Woche keine «geschlossene Gesellschaft auf. Dieser Punkt geht also ans Qtopia. Damit steht es nun 2:1 und weil bei diesem Städteduell jede Kategorie gleich wichtig ist, geht der Oskar in diesem Städteduell an Dübendorf.

Dank diesem typischen Arthouse Film siegt das Qtopia in der Kategorie Filmprogramm: