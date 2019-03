Stadtrat will Flugbewegungen auf Flugplatz Dübendorf begrenzen lassen

Die Stadt Illnau-Effretikon wurde vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) eingeladen, zum Entwurf des Objektblattes Flugplatz Dübendorf Stellung zu nehmen. Das, weil der Luftraum für die An- und Abflüge der Helikopter ganz knapp die Gemeinde südlich von Bietenholz tangiert. Das teilt der Stadtrat in einer Medienmitteilung mit.

Weil sich das Gebiet ausserhalb der Bauzone befindet, ist Illnau-Effretikon von den betreffenden Bauregelungen zwar kaum betroffen. Jedoch dürfte die ganze Region stärker von der zusätzlichen Fluglärmbelastung betroffen sein.

Keine Obergrenze an Flugbewegungen festgelegt

Gemäss dem Entwurf des SIL-Objektblattes Dübendorf (SIL = Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt) sollen auf dem Flugplatz Dübendorf in Zukunft 28'600 Flugbewegungen stattfinden können und die Öffnungszeiten auf die Randzeiten und die Wochenenden ausgedehnt werden. Die Anzahl der Flugbewegungen sind jedoch im SIL-Objektblatt nicht konkret als Obergrenze festgelegt.

Es liege also gemäss dem Stadtrat auf der Hand, dass der Fluglärm ansteigen wird, wenn auch innerhalb der erlauben Lärmgrenzwerte. Weil ein Teil der Geschäftsfliegerei vom Flughafen Zürich auf den Flugplatz Dübendorf verschoben würde, gäbe es am Flughafen Zürich zudem mehr Kapazität für zusätzliche Flugbewegungen von Charter- und Linienflügen, was die Lärmbelastung für die Bevölkerung insgesamt erhöht. Da Starts und Landungen am Flugplatz Dübendorf nach Osten ausgerichtet sind, wäre dieser besonders stark von zusätzlichem Fluglärm betroffen.

Stadtrat wehrt sich in Interesse der Bevölkerung

Der Stadtrat anerkenne die langjährige Flugtradition auf dem Flugplatz Dübendorf. Er wehrt sich jedoch im Interesse der Bevölkerung gegen zusätzliche Lärmbelastung sowie die Ausdehnung der Betriebszeiten. Konkret stellt er folgende Anträge:

- Die Entwicklung des Flugplatzes Dübendorf darf insgesamt zu keiner Erhöhung des Fluglärms führen.

- Die Betriebszeiten sollen wie heute auf die Werktage beschränkt werden.

- Die maximale Anzahl Flugbewegungen ist auf 28'600 festzulegen.