«Kinder müssen Sprache mit allen Sinnen erfahren»

Die Sprache gilt als Schlüssel zur Integration. Wie versteht die Naturspielgruppe des Vereins Robinsonspielplatz Effretikon seine Rolle dabei

Maria Rensch: Sprechen lernen ist ein Teil der Entwicklung eines Kindes. Die Sprache lässt die altersgemässe Erkenntnis des Kindes für Erwachsene hörbar werden. Auch sind Leistungen in der Sprache, im Denken, in der Wahrnehmung und in der Motorik eng miteinander verknüpft.