«Ich wählte die 117»

Eine Leserreporterin traute ihren Augen kaum. Während ihres Walktrainings fand die Illnau-Effretikerin am Waldrand in Ottikon bei Kemptthal mehr als 120 Eier. «Es waren echte, rohe Hühnereier», berichtet sie. Einige lagen zerbrochen auf dem Boden, die Mehrheit war aber in gutem Zustand und noch verpackt im Karton. Um deren Echtheit zu prüfen, habe sie sogar eines aufgenommen und geschüttelt.

«Nicht tolerierbar»