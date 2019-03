Gemeindepräsidentin zum Haus Geeren: «Wir wollen nichts überstürzen»

An der Gemeindeversammlung vom 4. Juni werden die Fischenthaler indirekt über die Zukunft des Altersheims Geeren abstimmen. Dann werde ihnen ein Kreditantrag für die Erarbeitung einer Strategie vorgelegt, sagte Gemeindepräsidentin Barbara Dillier (parteilos) am Dienstagabend an der zweiten Informationsveranstaltung im Gasthaus Blume. Rund 60 Personen waren anwesend.

Im Falle einer Genehmigung des Kredits werde sich der Gemeinderat mit Experten und unter Beizug der Bevölkerung Gedanken zur längerfristigen Zukunft des Altersheims machen. Erst nachdem die Strategie erarbeitet worden sei, die dem Gemeinderat für das Vorgehen als Leitplanke dienen soll, entscheide die Exekutive über die weiteren Schritte. Derzeit stehen drei Möglichkeiten im Zentrum: Entweder das Haus Geeren wird im Baurecht von einem Dritten übernommen, es wird vermietet oder in Eigenregie betrieben.

Strategien statt «Pflästerlipolitik»

Der Gemeinderat informierte die Bevölkerung bereits im November an einer ersten Veranstaltung über die möglichen Varianten und nahm Vorschläge entgegen. Die Idee, das Altersheim vom Pflegezentrum Bauma im Baurecht übernehmen und betreiben zu lassen, hatte der Souverän bereits abgelehnt. Am 10. Juni 2018 schickte er den Ausgliederungsvertrag an der Urne knapp bachab. Die Mitsprache der Gemeinde Fischenthal bei allfälligen Um- und Erweiterungsbauten sowie bei der Tarifgestaltung war in den entsprechenden Verträgen festgehalten worden.

Nach dem Nein zum Ausgliederungsvertrag stand Gemeinde unter Zeitdruck, der Vertrag mit der Betreiberin, dem Pflegezentrum Bauma, lief aus und musste rasch erneuert werden. Dies gelang zunächst um eineinhalb Jahre bis im Oktober 2019. Nach weiteren Gesprächen wurde er nun bis 2021 verlängert. Das gebe der Gemeinde die nötige Zeit, eine langfristig tragbare Strategie zu entwickeln, sagte Dillier am Dienstag. Statt «Pflästerlipolitik» zu betreiben, wolle der Gemeinderat bis 2020 Strategien zur Gemeindeentwicklung, den Immobilien und der Altersvorsorge erarbeiten.

«Die Auslastung ist gross. Es ist nicht damit zu rechnen, das sich dies bis 2021 ändert.» Felix Liener, Fachberater der Gemeinde Fischenthal

Nachdem Felix Lienert, der von der Gemeinde engagierte Fachberater der Firma Casea, einen Blick auf die jüngste Geschichte des Altersheims und die vorhandenen und diskutierten Möglichkeiten einer künftigen Trägerschaft beleuchtet hatte, wurden Fragen aus dem Publikum beantwortet. Ein Votant wollte wissen, ob der Gemeinde Kosten entstünden, wenn der Betrieb wie bis anhin weitergeführt werde. Lienert antwortete: «2017 war ausgeglichen und 2018 sieht auch gut aus. Die Auslastung ist gross. Es ist nicht damit zu rechnen, das sich dies bis 2021 ändert.»

Fragen zur Scheune

Ob die Bevölkerung bei der Erarbeitung des Konzepts mitreden könne, wollte eine Votantin wissen. Gemeindepräsidentin Dillier bejahte. «Der Gemeinderat wird mit Beratern und einer Arbeitsgruppe die Konzepte erarbeiten.» Auch über die Zukunft der Scheune, die auf dem Grundstück des Altersheims liegt, machten sich die Anwesenden Sorgen. Jemand schlug vor, dass die Gemeinde dort selbst einen Neubau mit Alterswohnungen baue.

«Wir haben uns für einen Zwischenhalt entschlossen.» Barbara Dillier (parteilos), Fischenthaler Gemeindepräsidentin

Doch Fachberater Lienert verwies auf die Kosten, die der Gemeinde dadurch entstünden. Dazu komme, dass wenn das Grundstück im Baurecht abgegeben werde, der Baurechtsnehmer dort bauen könnte und nach Ablauf des Baurechts in 30 Jahren verpflichtet wäre, den Neubau zu kaufen.

Dillier fasste abschliessend die Haltung des Gemeinderats zusammen: «Wir haben uns für einen Zwischenhalt entschlossen. Wir wollen die anstehenden Fragen in Ruhe beantworten und dazu brauchen wir ein Konzept. Wir wollen nichts überstürzen und uns mit schnellen Entschlüssen keine Wege verbauen, die eventuell sinnvoll wären.» Sie hoffe, die Gemeindeversammlung bewillige das Geld für die Erarbeitung der Konzepte, die eine langfristige Planungssicherheit schafften. (Eduard Gautschi)