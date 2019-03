Fehraltorf – ein Ort mit viel Potenzial

Fehraltorf ist ein guter Standort für ambitionierte Unternehmen jeder Grössenordnung. Ob es sich um einen Weltmarktführer aus dem High-Tech-Bereich oder um einen kleinen, aufstrebenden Handwerksbetrieb im Baugewerbe handelt, spielt diesbezüglich keine Rolle. Fehraltorf hat das Ziel, beiden ein für sie passendes Umfeld zu bieten, ganz nach dem Leitsatz «Qualität im Zürcher Oberland».

Gesunde Finanzen – moderater Steuerfuss

Verschiedene Faktoren sind hier ausschlaggebend. Fehraltorf verfügt über einen gesunden Finanzhaushalt. Der Steuerfuss liegt seit vielen Jahren konstant bei moderaten 107 Prozent. Das gibt den Firmen die nötige Sicherheit für ihre Planungen. Auch in Fehraltorf ist der Steuerfuss natürlich nicht in Stein gemeisselt. Aber die Fehraltorfer Unternehmer wissen, dass die Gemeinde eine langfristige Finanzpolitik verfolgt, die sie vor kurzfristigen Ausschlägen in die eine oder andere Richtung schützt.

Hervorragende Lage

Zweitens ist die Lage Fehraltorfs für eine breite Palette wirtschaftlicher Tätigkeiten attraktiv. Die Gemeinde ist sehr gut sowohl ins Netz des öffentlichen Verkehrs wie auch ins Strassennetz eingebunden. Die Städte Zürich und Winterthur sowie der Flughafen sind sowohl auf der Schiene wie auch auf der Strasse in einer knappen halben Stunde erreichbar.

Fehraltorf ist eingebettet in ein wunderbares Naherholungsgebiet. Dieses Naherholungsgebiet vor der Haustüre lädt zu wunderbaren Spaziergängen und sportlichen Outdoor-Aktivitäten ein. Diese Lebensqualität überzeugt viele Familien, Fehraltorf als Wohnsitz zu wählen. Das gute Schulangebot und das zeitgemässe schul- und familienergänzende Betreuungsangebot bestärken sie in diesem Entscheid. Es ist kein Zufall, dass Fehraltorf die erste Gemeinde des Kantons Zürich ist, die von der Unicef mit dem Label «Kinderfreundliche Gemeinde» ausgezeichnet worden ist.Das ist auch für die Wirtschaft und das Gewerben icht unerheblich. Sie sind auf qualifizierte Mitarbeitende angewiesen. Mindestens ein Teil sucht sich in Fehraltorf eine Wohnung oder ein Haus, was die Beziehungen zwischen der Wirtschaft und der Wohnbevölkerung stärkt.

Strategisches Handeln zahlt sich aus

Dies alles ist nicht das Resultat glücklicher Umstände, sondern einer langfristig angelegten Strategie. Fehraltorf legt grossen Wert auf gute Kontakte zur Wirtschaft und zum örtlichen Gewerbe. Unternehmer und Gewerbetreibende wissen, dass sie rasch und unkompliziert mit den Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung oder mit den Gemeindebehörden Gespräche führen können.Gezielte Investitionen in die bauliche Infrastruktur sollen dafür sorgen, dass der hervorragende Mix aus Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen erhalten bleibt. Dieser Mix ist das eigentliche Erfolgsrezept der Gemeinde.

Engagiert im «House of Winterthur»

Aber die Gemeinde denkt nicht nur kommunal, sondern in grösseren Räumen. Für die Fehraltorfer Behörden ist es selbstverständlich, dass ihr Engagement für attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingungen nicht an den Gemeindegrenzen enden darf, sondern dass es gilt, grössere Projekte im Verbund mit Partnern voranzubringen. Deshalb engagiert sich Fehraltorf aktiv im «House of Winterthur», der Standortförderung der Region Winterthur sowie von Winterthur Tourismus. Fehraltorf fühlt sich in diesem professionell geführten Netzwerk sehr gut aufgehoben.