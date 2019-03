Die Verlierer geben sich selbstkritisch

Für die Grünen und Grünliberalen waren die Kantons- und Regierungsratswahlen vom Sonntag ein Triumphzug. Und dieser Erfolg könnte anhalten.

Der Grüne Urs Dietschi, der am Sonntag den Wiedereinzug ins Kantonsparlament im Bezirk Pfäffikon schaffte, meinte nach Bekanntgabe der Ergebnisse, dass die aktuelle Klimadebatte nicht wieder einschlafen werde. Viele der Klimaschüler, die derzeit regelmässig auf die Strasse gingen, seien noch gar nicht in einem Alter, in dem sie abstimmen dürfen. «Wenn sie sich weiter einsetzen, haben wir schon neue Wähler für die Zukunft.»