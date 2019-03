«Die Koordination ist furchtbar»

Volketswil hat ein Verkehrsproblem, das ist schon längst bekannt. Nun bekommen dieses auch Autofahrer aus der Region zu spüren. Wer derzeit die sogenannte «Waro-Kreuzung» Uster-/ Industriestrasse passieren will, muss viel Geduld aufbringen. Denn am Montag hat das kantonale Tiefbauamt die Instandsetzung der Überführung Oberlandstrasse und den Ersatz der Lichtsignalanlage an der Kreuzung in Angriff genommen. Deshalb ist die Brücke bis Ende Oktober 2019 nur beschränkt befahrbar (siehe Box).