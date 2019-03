Der Tafelmeister

Wenn am Freitag die Baumer Haustafeln öffentlich eingeweiht werden, wird ein rüstiger Senior zufrieden lächeln. Es handelt sich um Walter Ledermann. Fünf Jahre Arbeit hat er zusammen mit seinen Kollegen vom Chronikarchiv in die Haustafeln gesteckt, die nun an 22 historischen Gebäuden angebracht worden sind. Diese Tafeln bilden die Eckpunkte des neuen Dorfrundgangs.