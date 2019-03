Blaue Lieblingsoutfits für Managerinnen

Hätte man Karen Rauschenbach früher nach ihrem Lieblingskleidungsstück gefragt, hätte sie ihren alten Anzug aus Jeansstoff aus dem Schrank geholt, den sie vor vielen Jahren mal in Hamburg erstanden hatte. In den 16 Jahren, in denen die gebürtige Sächsin für den Flugzeughersteller Airbus arbeitete, sich als Produktions- und Programmleiterin um die Zulassung und die Fertigung von neuen Flugzeugtypen kümmerte, durfte er bei keiner wichtigen Sitzung fehlen.