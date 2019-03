Vollsperrung der Überführung Fischeracher

Die Überführung Fischeracher in Grafstal ist in einem schadhaften Zustand und muss instand gesetzt werden. Das teilt das kantonale Tiefbauamt in einer Mitteilung mit. Zusätzlich müssen im Bereich der Überführung der gesamte Fahrbahnbelag und die Randsteine ersetzt werden. Damit diese Bauarbeiten effizient und sicher ausgeführt werden können, muss die Überführung für den Verkehr komplett gesperrt werden.

Die Vollsperrung beginnt am Montag, 1. April und dauert voraussichtlich bis Ende September dieses Jahr. Für den Verkehr ist eine Umleitung über Effretikon signalisiert. Für Velofahrer und Fussgänger erfolgt die Umleitung über den Hofweg und die Alte Poststrasse.