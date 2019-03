SVP Illnau-Effretikon spricht sich gegen Umsetzungsvorlage der Stadt aus

Der Antrag des Stadtrats zur kommunalen Volksinitiative «Attraktives Dorfzentrum Illnau».sorgte an der Generalsversammlung der SVP Illnau-Effretikon letzte Woche für rege Diskussionen. Die im Januar 2017 eingereichte Initiative fordert eine Volksabstimmung über einen Gestaltungsplan mit einem erweiterten Dorfplatz im Bereich der Liegenschaft Usterstrasse 23 sowie einen Ersatzneubau an der Usterstrasse 25 in Illnau.

Die SVP stört sich an der jetzt vom Stadtrat beantragten Umsetzungsvorlage. Diese sehe ein vergrössertes Parkfeld von gerade mal vier Prozent vor und enthalte damit dem Stimmvolk die Entscheidung über einen dezidierten Dorfplatz vor. Die Generalversammlung der SVP sprach sich an jenem Abend mit einer überwiegenden Mehrheit für die Rückweisung des stadträtlichen Antrags aus mit dem Auftrag, dem Volksbegehren mit einer würdigen Umsetzungsvorlage zu begegnen. Diese soll den Stimmbürgern eine echte Auswahl ermöglichen.

Wechsel im Vorstand

Ebenfalls brachte die GV Wechsel im Parteivorstand mit sich. Dem zurücktretenden Mathias Ottiger folgt nun Roland Wettstein. Zudem wurde mit der Wahl von Yves Cornioley das Gremium erweitert. Das teil die SVP in einer Medienmitteilung mit.