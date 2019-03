Keine Rekurse gegen Kantonsentscheid – aber Verkauf verzögert sich

Ende Januar war klar: Der Kanton will keine Gewerbenutzung im alten Zeughaus an der Hittnauerstrasse in Saland (wir berichteten). Das ging aus der amtlich Publikation des Kantons unter anderem in der «Baumerziitig» hervor. Zwar hätte man gegen diesen Entscheid theoretisch noch rekurrieren können beim Baurekursgericht. Dies tat jedoch niemand, wie dessen Kanzleichefin Martina Hemerka auf Anfrage sagt. Damit sind die Beschlüsse des Kantons rechtskräftig.