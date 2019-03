Die Obere Mühle wird ein bisschen thailändisch

«Der wöchentliche Arbeitsaufwand betrug schnell mal 80 Stunden. In Zukunft möchte ich mir jedoch wieder mehr Zeit für meine Familie und Freunde nehmen.» Das schrieb Sämi Knill, der Geschäftsleiter der Wirtschaft zur Oberen Mühle, Ende Jahr den Mitgliedern des Stiftungsförderungsvereins in einem Brief. Ende Februar nun hat Knill den Betrieb eingestellt. «Wir bedauern den Entscheid sehr», sagt Rolf Hiltebrand, der Leiter der Oberen Mühle. «Ich kann es aber verstehen, die Präsenzzeiten waren tatsächlich sehr lang, er hatte hier eine intensive Zeit.»