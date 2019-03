Wetzikon schreibt ein 6-Millionen-Plus

Es sei bereits das dritte Mal in Folge, dass die Rechnung der Stadt Wetzikon im Plus schliesst, hält der Stadtrat in einer Mitteilung fest. 5,9 Millionen Franken Gewinn, statt des budgetierten Minus von 2,2 Millionen Franken: Die Exekutive ist erfreut. Dadurch könne der Haushalt um insgesamt 8,7 Millionen Franken entschuldet werden. «Aufgrund der heutigen Situation wird sich der Stadtrat auch weiterhin auf den Schuldenabbau fokussieren», sagt Finanzvorstand Heinrich Vettiger (SVP). Noch betrage der Schuldenberg rund 68 Millionen Franken. Das sei zwar 30 Millionen weniger als Ende 2016. Es sei aber das Ziel, ihn auf unter 60 Millionen zu reduzieren.

«Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer»

Heinrich Vettiger (SVP), Finanzvorstand

Zum guten Ergebnis habe unter anderem die Ausgabendisziplin in sämtlichen Bereichen der Stadt geführt. Massgeblich verantwortlich für das gute Ergebnis waren indessen auch die ausserordentlich hohen Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern. Diese lagen 7,3 Millionen Franken höher als budgetiert. Sie habe die um 2,8 Millionen tieferen Einnahmen aus den ordentlichen Steuern mehr als wettgemacht, so der Stadtrat. Zudem seien die Sozialkosten nicht weiter gestiegen. Bei der Pflegefinanzierung seien die Ausgaben 870’000 unter Budget ausgefallen, bei der Heimplatzierung um 430’000 Franken und für soziale Institutionen habe man 210’000 Franken weniger ausgegeben als geplant. «Alles ohne Leistungsabbau», wie Vettiger betont.

Bessere Selbstfinanzierung

Auch die Selbstfinanzierung des städtischen Finanzhaushaltes hat sich verbessert, sie beträgt neu rund 22,2 Millionen Franken. Die Investitionen fielen im vergangenen Jahr um 8,9 Millionen Franken tiefer aus, weil vor allem bei den Stadtwerken und in der Schule geplante Projekte nicht realisiert wurden. Die Stadt investierte 2018 damit brutto lediglich 16,6 Millionen Franken, was in etwa dem Vorjahreswert von 16,5 Millionen entspricht.