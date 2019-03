Stadt Wetzikon schreibt ein 5,9-Millionen-Plus

Es sei bereits das dritte Mal in Folge, dass die Rechnung der Stadt Wetzikon im Plus schliesst, hält der Stadtrat in einer Mitteilung fest. 5,9 Millionen Franken Gewinn, statt des budgetierten Minus von 2,2 Millionen Franken: Die Exekutive ist erfreut. Dadurch könne der Haushalt um insgesamt 8,7 Millionen Franken entschuldet werden.

Zum guten Ergebnis habe die gute Ausgabendisziplin in sämtlichen Bereichen der Stadt geführt. Diese habe die tieferen Einnahmen aus den ordentlichen Steuern mehr als wettgemacht, so der Stadtrat. Im Übrigen seien auch die ausserordentlich hohen Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern ein wesentlicher Faktor.

Bessere Selbstfinanzierung

Auch die Selbstfinanzierung des städtischen Finanzhaushaltes hat sich verbessert, sie beträgt neu rund 22,2 Millionen Franken. Die Investitionen fielen im vergangenen Jahr um 8,9 Millionen Franken tiefer aus, weil vor allem bei den Stadtwerken und in der Schule geplante Projekte nicht realisiert wurden. Die Stadt investierte 2018 damit brutto lediglich 16,6 Millionen Franken, was in etwa dem Vorjahreswert von 16,5 Millionen entspricht.

Die laufende Rechnung weist einen Aufwand von 236 Millionen und einen Ertrag von 241,9 Millionen Franken auf. Das Eigenkapital der Stadt beträgt nach Berücksichtigung des Gewinns 112,2 Millionen Franken. Der kantonale Ressourcenausgleich spülte 2018 30,3 Millionen Franken in die Stadtkasse, was rund 63 Steuerprozenten entspricht.

Grosse Projekte stehen an

Das gute Bild des städtischen Finanzhaushalts darf laut Stadtrat aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch in den kommenden Jahren die finanziellen Herausforderungen für die Stadt zunehmen dürften. Das grosse Investitionsvolumen etwa - der Stadtrat erwähnt Projekte der Stadtwerke, Schulen, ARA und im Stadthaus - und die unsichere Entwicklung der Steuereinnahmen seien dabei nur einige von mehreren Indikatoren, die es zu beachten gelte.

Doch die in den letztjährigen Budgets auf Stufe Verwaltung, Stadtrat und Parlament unternommenen Anstrengungen zeigten ihre Wirkung. Der Steuerung des Finanzhaushalts will der Stadtrat auch künftig «ein grosses Augenmerk» widmen.