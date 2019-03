Polit-Talent oder Trend-Profiteurin?

Die SP Dübendorf machte in den letzten Jahren nicht unbedingt mit Positivschlagzeilen von sich reden. Zwar konnte sie vor einem Jahr an den Gemeindewahlen leicht zulegen und im Parlament einen Sitz gewinnen – im Fokus stand die Ortspartei aber vor allem deshalb, weil sie es auch nach einer 20-jährigen Durststrecke nicht schaffte, endlich einmal in den Stadtrat einzuziehen. Dübendorf blieb damit die einzige Schweizer Stadt mit über 20‘000 Einwohnern, in deren Exekutive während einer derart langen Zeit nie eine Linkspartei vertreten war.