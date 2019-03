Hegnauerin mit Weltrekord im Speaken

Die Volketswiler Moderatorin Mireille Jaton wurde am Internationalen Speaker Award in München zur besten Rednerin gekürt. Beim Wettbewerb muss der Teilnehmer fünf Minuten vor der Kamera sprechen und Jury und Publikum von seinem Talent überzeugen. Total nahmen am Event 66 Personen teil.

Star TV und Tele 24

Jaton hat in der Vergangenheit Sendungen wie «Movie News» auf dem Fernsehsender Star TV produziert oder die Dating-Show «SMS - Ich liebe dich» auf Tele 24 moderiert. (zo)