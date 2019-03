Die starken Turner haben ihre Kräfte gemessen

Am Sonntag fand in der Rägeboge-Halle in Kollbrunn der erste Tösstaler Hallenwettkampf im Nationalturnen statt. Insgesamt 103 Teilnehmer, darunter auch zwei Mädchen, kamen ins Tösstal, um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen. Hochweitsprung, Steinheben, Medizinballstossen, Bodenturnen, Pendellauf und die Zweikämpfe im Ringen forderten von den Athleten viel Geschick, Kraft und Ausdauer. Doch sehen Sie selbst: In der Bildstrecke. (Manuela Kägi)