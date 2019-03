Die Jugendmusik gibt beim Frühjahrskonzert alles

Die Jugendmusik Wetzikon gab am Wochenende ihr Jahreskonzert. Sowohl am Samstagabend als auch am Sonntagnachmittag wurde die Formation von Thomas Bhend (Jugendband) und Jonatan Gerber (Perkussion) geleitet. Die mit einigen Routiniers besetzte Jugendmusik konzertierte beide Male in der Alten Turnhalle Lendenbach in Wetzikon.

Die Konzerte wurden auch als Werbung in eigener Sache genutzt. Die Jugendmusik sucht nämlich neue Mitglieder. Wer ein Instrument spielt oder eines lernen will, soll sich bei aktuar@jugendmusik-wetzikon.ch.