Cali P kommt ans Reeds-Festival

In Pfäffikon herrscht das Reggae-Fieber: Vom 19. bis am 21. Juli findet das Reeds-Festival am Pfäffiker Seeufer statt. Nachdem die Veranstalter Mitte März bereits den ersten Festivaltag komplettiert haben, verraten sie nun, wer am Samstag auftreten wird: Cali P und dessen Überraschungsgäste.

Der Schweizer Dancehall- und Reggaesänger wurde im Guadeloupe als Kind einer Schweizer Mutter geboren. Bereits als Kind spielte der heute 34-Jährige Schlagzeug und schrieb seine ersten Liedtexte. Während seiner Kindheit zog er in die Schweiz, wo er dann auch aufwuchs.

Ein Einblick in die Musik von Cali P: