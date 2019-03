«In Hittnau habe ich gelernt zu arbeiten»

Hittnau, anno 1947. Die Textima AG, eine Herstellerin von Papierschnüren und Papiergarn, ist die grösste Arbeitgeberin der Gemeinde. Das Angebot an geeigneten Arbeitskräften in Hittnau und den umliegenden Gemeinden ist jedoch beschränkt, das Dorf selber zählt nur knapp 1500 Personen. Also wirbt die Firma Gastarbeiterinnen aus Italien an, später dann auch aus Griechenland.