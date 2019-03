Gossau in Spiellaune

Der FC Gossau hat in der zweiten Rückrundenpartie den ersten Sieg eingefahren. Die Oberländer liessen sich weder von einer schnell aus der Hand gegebenen Führung noch von einem verschossenen Penalty beirren und überzeugten insbesondere in der zweiten Hälfte, in der sie ein Unentschieden dank dreier Tore in einen 4:1-Erfolg verwandelten.

Führung hält nicht lange

Die Gossauer begannen ansprechend, waren bissig und gewannen die Mehrzahl der Zweikämpfe. Lohn dafür war das 1:0, das Peter Niffeler per Abstauber nach einem Freistoss von Yves Kündig markierte. Der Vorsprung war indes schnell verspielt, denn nur zwei Minuten später liess sich der FCG bei einem gegnerischen Freistoss düpieren. Captain Kündig hätte das Heimteam wenig später erneut in Führung schiessen können, doch schoss er den Penalty, der nach einem Foul an Jonas Müller ausgesprochen worden war, an die Latte.

Blitzstart nach der Pause

Nach der Pause holten die Gossauer das Verpasste aber umgehend nach, als Daniel Meier mit einem sehenswerten Heber aus einiger Entfernung zum 2:1 traf. Trotz zweier viel versprechender Gelegenheiten gelang es den Oberländern aber vorerst nicht, den Sack zuzumachen. Keeper Marc Fankhauser, der eine Grosschance vereitelte, war es zu verdanken, dass dies nicht mit dem erneuten Ausgleich bestraft wurde. Eine Viertelstunde vor Schluss, nach einer Kombination über mehrere Stationen, die Jonas Müller erfolgreich abschloss, vermochte der FCG seinen Vorsprung dann aber doch zu vergrössern. Auch finales Zittern blieb ihm erspart, weil der Schiedsrichter bei einer strittigen Situation nicht auf Penalty für die Gäste entschied und Mario Limata in der Schlussphase das endgültig entscheidende 4:1 schoss.

Gossau - Wiesendangen 4:1 (1:1). – Tore: 20. Niffeler 1:0. 22. 1:1. 46. Meier 2:1. 75. J. Müller 3:1. 87. Limata 4:1.