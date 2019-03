Ein einzigartiger Abend in Effretikon

Eher in familiärem Rahmen fand am Samstagabend der Auftritt von «La Poesia» im Effretiker Stadthaussaal statt. Die rund 50 Besucher brauchten ihr Kommen indes nicht zu bereuen. Die Schar bunt zusammengewürfelter Künstler, die an diesem Tag erstmals zusammenkam, um den abendlichen Auftritt einzustudieren, überzeugte. Bei dieser Ausgangslage ist klar: Die Show wird es mit diesem Ablauf nicht mehr geben. Die Darbietung in Effretikon war in diesem Sinne einzigartig.