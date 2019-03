«Um Himmels Willen, bloss nicht nur aufs Brot!»

In der Decke sind, weiss verputzt, noch die Schienen aus Metzgereizeiten eingelassen. Dort hingen früher Rinder vom Haken. In der Ecke, von einem Schrank verborgen, ist der Schlachthausabfluss. Den sieht man nicht, man muss sich auf das Wort der Rühr-Werk-Inhaberin Karin Eggenberger verlassen. Abgesehen davon erinnert nichts mehr an die martialische Vergangenheit der Schlipfstrasse 3 in Wald. Ausser vielleicht, wenn Eggenberger Blutorangen in ihrer Marmeladen-Küche schnetzelt.