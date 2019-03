Sonne, Dul-X und ein U-Turn für Kinder

Das Wetter zeigte sich von der besten Seite an den Schweizer Meisterschaften im 10-Kilometer-Strassenrennen und dem Volkslauf. Vor den Elite-Sportlerinnen und -Sportler starteten die Volksläufer und Kinder in zahlreichen Kategorien. Weil das Wetter so frühlingshaft sonnig war, waren die Läuferinnen und Läufer entspreched durstig. Sie bekamen von vielen Helfern nasse Schwämme und Wasserbecher ausgehändigt.