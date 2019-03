Gemeinderat Zell lehnt Business-Airport ab - auch aus Solidarität

Bis zum 19. März hatte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) den Entwurf zum Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL)-Objektblatt für das künftige zivile Flugfeld Dübendorf zur öffentlichen Stellungnahme aufgelegt (wir berichteten). Das Objektblatt bildet die Grundlage für den Bau der Infrastruktur und den künftigen Betrieb des zivilen Flugplatzes.

Auch Zell könnte von mehr Fluglärm betroffen sein

Im Jahr 2014 beschloss der Bundesrat, den Militärflugplatz Dübendorf als ziviles Flugfeld mit einer Bundesbasis der Luftwaffe weiter zu nutzen und als Business-Airport zu betreiben. Dadurch soll der Flughafen Zürich-Kloten entlastet werden, indem ein Teil des Geschäftsreiseverkehrs und der Leichtaviatik von Kloten nach Dübendorf verlagert wird.

Wie der Gemeinderat Zell in seinem neusten Verhandlungsbericht schreibt, werde diese Verlagerung im Luftraum Zürich zu steigendem Flugverkehr führen, «weshalb auch die Zeller Bevölkerung durch mehr Fluglärm belastet sein kann». Die vom Bund geplante Erweiterung des Flugplatzes Dübendorf zum Business-Airport werde deshalb von der Gemeinde Zell abgelehnt.

Unterstützung des Konzepts der Anrainergemeinden

Der Gemeinderat Zell unterstützt im Gegenzug das Alternativkonzept «Historischer Flugplatz mit Werkflügen» der Standortgemeinden Dübendorf, Volketswil und Wangen-Brüttisellen. «Unter anderem auch aus Solidarität», wie der Zeller Gemeindeschreiber Erkan Metschli-Roth auf Nachfrage erklärt. Denn das Alternativkonzept ist im Jahr 2016 von den Anrainergemeinden als Kompromiss erarbeitet und von deren Stimmbevölkerung an der Urne angenommen worden. Dies nachdem die Standortgemeinden die zivil-aviatische Nutzung des Flugplatzes Dübendorf abgelehnt hatten. Wie der Gemeinderat Zell weiter schreibt, bezwecke das Alternativkonzept auch eine geringere Anzahl Flugbewegungen und berücksichtige somit d as Interesse der Bevölkerung an weniger Fluglärm.

Ausserdem werde damit auch das Hauptziel des Bundes sichergestellt: die Sicherung der grössten strategischen Landreserven des Bundes für kommende Generationen. Der Gemeinderat Zell fordert deshalb, das demokratisch legitimierte Konzept der Anrainergemeinden des Flugplatzes Dübendorf im Prozess der künftigen Nutzungsgestaltung mit Augenmass zu berücksichtigen.

28'600 Flugbewegungen im Jahr

Nach Anhörung und Mitwirkung wird das Bazl das SIL-Objektblatt aufgrund der eingegangenen Anträge überarbeiten und dem Bundesrat zur Verabschiedung unterbreiten. Das Betriebsreglement wird dann ebenfalls wieder öffentlich aufgelegt. Erst bei diesem Schritt sind Einsprachen von Behörden und direkt Betroffenen mit allfälligem Weiterzug an das Bundesverwaltungsgericht möglich.

Den Rahmen für die künftigen Betriebszeiten für das Flugfeld hatte der Bund aber bereits im Dezember 2013 anlässlich der Ausschreibung definiert. Der Flugplatz soll werktags von 6.30 bis 22 Uhr betrieben werden, am Samstag von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Die Zahl der Flugbewegungen ist auf jährlich 28‘600 beschränkt. Auf einem Teil des Geländes soll zudem der Innovationspark entstehen.