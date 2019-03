Dübendorferin Pilloud nicht an die Migros-Spitze gewählt

Neu an der Spitze: Ursula Nold

Die nun zur Migros-Verwaltungsratspräsidentin gewählte Ursula Nold begann ihre Migros-Laufbahn vor über 20 Jahren im Aare-Genossenschafts-Rat.

Seit zehn Jahren ist die 49-jährige Nold Präsidentin der Delegiertenversammlung des Migros-Genossenschafts-Bundes. Die ausgebildete Lehrerin doziert an der Pädagogischen Hochschule Bern und sitzt in verschiedenen Stiftungs- und Verwaltungsräten. Sie wird das Amt an der Migros-Spitze am 1. Juli übernehmen.

Keine Wahl trotz Empfehlung

Die 54-jährige Jeannine Pilloud war vom paritätischen Evaluationsgremium des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) als Nachfolgerin des zurücktretenden Präsidenten Andrea Broggini empfohlen worden. Doch in den letzten Tagen waren Stimmen aus Migros-Kreisen laut geworden, die Ursula Nold favorisierten. Diese Stimmen hatten offenbar mehr Gewicht.

Pilloud war von 2011 bis 2017 Leiterin der Division Personenverkehr der SBB und als erste Frau Mitglied der SBB-Konzernleitung. Sie verliess allerdings 2017 die Konzernleitung, weil sie sich offenbar mit CEO Andreas Meyer verkracht hatte. Seit Anfang 2018 ist Pilloud als Delegierte der SBB für die Branchenentwicklung im öffentlichen Verkehr der Schweiz und in verschiedenen Verwaltungsräten tätig.

Pilloud hat Architektur und Germanistik studiert. Sie war eine leidenschaftliche Schwimmerin und trainierte im Schwimmclub Dübendorf sowie im Schwimmclub Uster-Wallisellen.