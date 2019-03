Während der Nacht werden die Fahrleitungen erneuert

Vom 3. Bis zum 26. April erneuert die SBB auf der Bahnstrecke zwischen Kollbrunn und Bauma die Fahrleitungen. Um den Zugverkehr am Tag aufrecht zu erhalten und die Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten, ist die SBB gezwungen, einige der Arbeiten im Gleisbereich in der Nacht bei gesperrtem Gleis und ausgeschalteter Fahrleitung zu realisieren. In der Nacht sollen aber nur Arbeiten ausgeführt werden, die tagsüber nicht möglich sind, weil sie zu nahe an den fahrenden Zügen oder der Fahrleitung ausgeführt werden müssten. Die Züge fahren trotz der Bauarbeiten fahrplanmässig.

Die Erneuerungsarbeiten finden in folgenden Nächten statt:



Mi 3. bis Fr 5. April; Bauma – Saland, 23.00 bis 5.30 Uhr

Mo 8. bis Fr 12. April; Saland – Turbenthal, 23.00 bis 5.30 Uhr

Mo 15. bis Do 18. April; Wila – Rikon, 23.00 bis 5.30 Uhr

Di 23. bis Fr 26. April; Rämismühle-Zell – Kollbrunn; 23.00 bis 5.30 Uhr