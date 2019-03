Von Swing bis Walzer — Schulkinder üben den höflichen Knicks

Die Viert- und Fünftklässler tanzen durch den Singsaal des Pünt-Schulhauses, als wäre es ein Wiener Ballsaal. Mit erhobenem Haupt und ausgeprägtem Hüftschwung bewegen sich die Schülerinnen und Schüler zu Walzer, Rumba und Swing. Bereits der Eintritt in den Singsaal kommt elegant daher. Stets im Zweierpaar und in Reih und Glied betreten die Kinder Arm in Arm, begleitet von Musik, den Raum. Mit dem freien Arm winken sie, wie das sonst nur die Königin von England zu tun versteht.

Dancing Classrooms ist ein Schulprojekt, das in der Deutschschweiz seit 2010 in nun bereits fünf Kantonen durchgeführt wird. Susanne Schnorf, die selbst ursprünglich Primarlehrerin war, lernte das Konzept in New York während der Ausbildung zur Tanzlehrerin kennen und importierte es darauf in die Deutschschweiz. Nachdem sie einige Jahre eigenständig Kurse durchführte, gründete sie den Verein «Dancing Classrooms Schweiz». Sie hat unterdessen 14 weitere Tanzlehrpersonen zur Unterstützung eingestellt.

Von «Ladies» und «Gentlemen»

Durch das Einstudieren der Tänze sollen die Schülerinnen und Schüler während zehn Wochen einen respektvollen Umgang untereinander lernen, gesellschaftliche Barrieren überwinden und das Gemeinschaftsgefühl stärken, nicht nur innerhalb der Klasse, sondern auch klassenübergreifend und sogar in Bezug zur Lehrperson.