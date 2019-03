Rütner Exhibitionist ist gefasst

Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag im Bezirk Hinwil einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, in Rüti Kinder angesprochen zu haben. Dies, nachdem in den vergangenen Tagen bei der Polizei mehrere Meldungen eingegangen sind, wonach Kinder von einem unbekannten Mann aus einem dunklen Auto heraus angesprochen worden seien. Der Mann habe sich teils exhibitionistisch verhalten.

Bekannt wurde in den letzten Tagen der Fall eines Mädchens, das ins Schulhaus Lindenberg in Rüti geht. Auf dem Nachhauseweg wurde sie offenbar anfangs Woche von besagtem Täter belästigt. Der Mann sei mit einem schwarzen Auto an der Zelgstrasse ganz oben beim Wendeplatz gestanden. Als die Primarschülerin alleine war, sei er zu ihr gefahren und habe sie nach dem Bahnhof gefragt. Dabei sei der «20 bis 30 Jahre alte Mann unten nackt und erregt» gewesen. Die Schülerin sei sehr erschrocken und schnell nach Hause gerannt. Sie stehe noch immer unter Schock, heisst es in einer Nachricht, die per Whatsapp die Runde machte.