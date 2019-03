In Dübendorf fahren wieder alte Trams

Es dürfte ein ungewohnter Anblick sein, der sich in Dübendorf die nächsten Tage bieten wird. Statt der modernen Cobra-Trams verkehren auf der Linie 12 vorübergehend ältere Modelle der Verkehrsbetriebe Glattal (VBG). Es handelt sich dabei um die Fahrzeuge des Typs Tram 2000, die mit sogenannten Pony-Anhängern bedient werden.

Zum Einsatz kommen die älteren Fahrzeuge, weil sämtliche Cobra-Trams derzeit nacheinander überprüft werden. Diese Massnahme haben die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) angeordnet, weil eines der Cobra-Fahrzeuge im vergangenen Dezember eine gebrochene Gelenkstange aufgewiesen hatte. Ein solcher Defekt kann laut VBZ im schlimmsten Fall zu einer Entgleisung führen. Die Kontrolle werde insgesamt zehn Tage in Anspruch nehmen. Jene Fahrzeuge, die keine Mängel aufweisen, werden wieder auf die Schiene gelassen.

Nicht stufenfrei in Dübendorf

Die Sicherheitschecks der 88 Cobra-Trams haben Folgen für den Fahrplan. So fahren sie vorerst langsamer. Es muss daher mit Verspätungen sowie längeren Warte- und Reisezeiten gerechnet werden. Die älteren Modelle, die zwischenzeitlich auf der Strecke in Dübendorf fahren, sind in gewohntem Tempo unterwegs.

Allerdings besteht mit ihrem Einsatz ein eingeschränktes Niederflurangebot. Ein Umsteigen auf den Bus könnte sich daher trotz teils längerer Reisezeit lohnen. So verfügt auch der Bus auf der Linie 759, der von Dübendorf über Wallisellen zum Flughafen verkehrt, einen Niederflureinstieg und ist mit einer Rollstuhl-Rampe ausgerüstet. Ebenfalls direkte Verbindungen bieten die Linie 768 vom Flughafen nach Zürich Oerlikon sowie die Linie 787 von Zürich Oerlikon zum Glattzentrum.

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität

Reisenden mit eingeschränkter Mobilität wird empfohlen, sich vor Antritt der Reise über die eingesetzten Fahrzeuge zu informieren. Auskunft gibt ZVV Contact unter der Nummer 0848 988 988.