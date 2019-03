Für seine 100-Jahr-Jubiläumstour hat der Circus Knie die Comedians Giacobbo/Müller engagiert. Am Donnerstagabend gaben die zwei an der Premiere ihr gemeinsames Debüt. Auch in der Manege kommen ihre altbewährten Figuren zum Zug, die man bereits aus ihrer Late-Night-Show kennt: Staggeler Hans-Peter Burri und Penner Fredy Hinz, die primitiven Proleten Boppeler und Stark inklusive Vokuhila und «Chreischeib»-Dialekt sowie die Helikoptermutter Frau Grütter, die ihren erwachsenen Sohn Armin unterdrückt.

Die beiden stärksten Rollen spielen die zwei jedoch getrennt: Mike Müller, der als Wahrsager Mike Shiva den Scharlatan mimt und beim Versuch, das Alter eines Zuschauers zu schätzen, sagt: «Sie sind zwischen 16 und 62 Jahre alt.» Und Viktor Giacobbo, der als selbstverliebter Moderator Roger Schawinski den Zirkusdirektor Fredy Knie Junior interviewt und ihn dabei nicht zu Wort kommen lässt.

Der Plan mit dem Altersheim

Für Müller ist der Auftritt in der Manege ein Debüt. «Man muss sich anders bewegen, anders sprechen und auch anders spielen.» Giacobbo war bereits 2006 einmal auf der Tour dabei. «Für mich war es ein bisschen wie Heimkommen.»

Was die zwei von der Familie Knie halten, ob sie sich während den kommenden Monaten einen Wohnwagen teilen und wie es für sie nach der Zirkustournee weitergeht, erzählen Mike Müller und Viktor Giacobbo im Video. Eines steht jedoch fest: Die zwei gründen zusammen ein Altersheim.