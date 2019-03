Ein ehrgeiziges Projekt ist auf der Zielgeraden

Eine beachtliche Gruppe interessierter Personen folgte am Donnerstag der Architektin Julia Furrer von der Architektengruppe 4 Planung GmbH über einen Holzsteg in die hohen Betonräume, in welchen sich dereinst die Praxisräume des Gesundheitszentrums WilaCare befinden werden. Anlass der Baustellenbesichtigung war die Generalversammlung des Vereins WilaCare sowie die Aktionärsversammlung der WilaCare AG, welche die strategische Führung der geplanten Gemeinschaftspraxis verantwortet.

Wo das Empfangspult stehen wird